З нагоди Дня міліції журналістам вручені Почесні грамоти

Харків. 20 грудня. УНІАН. Сьогодні начальник Головного управління МВС України в Харківській області полковник міліції Віктор КОЗИЦЬКИЙ зустрівся з представникам регіональних та центральних засобів масової інформації, які найактивніше висвітлювали діяльність міліції в цьому році, повідомляє прес-служба обласної міліції.

«За високий професіоналізм, формування позитивного іміджу міліції, плідну співпрацю з харківською міліцією, оперативне висвітлення подій і творчий підхід при створенні матеріалів та з нагоди 20-річчя Дня міліції України майстрів слова у сфері телеіндустрії, періодичних та Інтернет-видань Харкова та області» було нагороджено Почесними грамотами начальника ГУ МВС України в Харківській області.

«Сьогодні журналістська діяльність – складна і багатогранна. Вона вимагає високої громадянської відповідальності, почуття обов`язку перед нашою державою, справжнього професіоналізму, об`єктивності та повної самовіддачі, – сказав В.КОЗИЦЬКИЙ. – Завдяки вам люди отримують інформацію про нашу роботу. Ви надаєте нам неоціненну допомогу в запобіганні злочинним проявам, збереження законності і правопорядку. Від імені всіх працівників харківської міліції я бажаю кожному з вас нових творчих знахідок, журналістської удачі та дякую за вашу роботу».

Святковий захід продовжився вже в неофіційній обстановці, де запрошені змогли поспілкуватися на цікаві для них теми, внесли пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між пресою та правоохоронними органами на місцевому рівні, висловили бажання і в подальшому зміцнювати творчий тандем міліціонерів та журналістів, йдеться у повідомленні.