Ізраїльтяни побудують на Харківщині теплиці і товарномолочний комплекс

Харків. 22 грудня. УНІАН. Ізраїльські компанії побудують в Харківській області тепличне господарство і товарномолочний комплекс.

Про це поінформував сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

«У планах цих компаній - будівництво на території Харківської області великого тепличного господарства та товарномолочного комплексу на 6 тисяч голів. Початок реалізації проекту передбачається в 2012 році, а загальна сума інвестицій - 150 млн. дол. США», - сказав Ю.САПРОНОВ.