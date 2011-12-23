Харківська область збільшила зовнішньоторговельний обіг

Харків. 23 грудня. УНІАН. В Харківської області в 2011 році збільшилися обсяги зовнішньоторговельного обігу.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

«Зовнішньоторговельний обіг Харківської області протягом року стабільно збільшувався, причому з тенденцією зростання експорту, випереджаючого зростання імпорту. Обсяг зовнішньоторговельного обігу за 10 місяців 2011 року перевищив 3,3 млрд. дол. США і збільшився порівняно із січнем-жовтнем 2010 року на 28%», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

За його словами, експортні поставки становлять майже 1,5 млрд. дол. і виросли на 29,3%. Імпортні надходження збільшилися на 27% і становлять понад 1,8 млрд.дол.США.