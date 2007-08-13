Ющенко бореться за право призначати губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету міністрів про Порядок розгляду питань, пов`язаних із призначенням на посади та звільненням із посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об`єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Відповідний указ В.ЮЩЕНКА "Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 2007 року" розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, постанову зупинено через її невідповідність нормам Конституції в частині, що стосується питань призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників міністра оборони та міністра закордонних справ, перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій.

Як зазначається у повідомленні, встановлена постановою уряду процедура не передбачає участі Президента України у вирішенні питань, пов`язаних із призначенням на посади та звільненням із посад перших заступників, заступників міністра оборони та міністра закордонних справ. Це не відповідає нормам пунктів 3, 17 частини першої статті 106 Конституції України, за якими Президент України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави і керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави.

Крім того, процедура не передбачає участі Президента України і у вирішенні питань, пов`язаних із погодженням призначення на посади та звільнення з посад перших заступників та заступників голови КМДА, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, що не відповідає нормам частини другої статті 118, частини третьої статті 133, за якими особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві, його особливий статус визначаються окремими законами України, та Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», за статтею 16 якого перший заступник та заступники голови КМДА, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом та урядом.

Глава держави також звернувся до Конституційного Суду щодо вирішення питання про конституційність положень пунктів 2, 5, 6, 12, 14, 17, 18 і 23 постанови.

Брати участь у конституційному провадженні за поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.