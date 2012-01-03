У Харкові «Свобода» відзначила день народження Бандери

Харків. 3 січня. УНІАН. У Харкові активісти ВО «Свобода» 1 січня урочистим мітингом біля каменя воякам УПА в Молодіжному парку відзначила 103 річницю від дня народження Степана Бандери.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода», у заході також взяло участь духовенство Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви.

Крім цього, у Свято-Дмитрівському храмі УАПЦ пройшла панахида за провідником Організації українських націоналістів С.Бандерою. Звертаючись до присутніх, архієпископ Харківський та Полтавський Ігор (ІСІЧЕНКО) наголосив на великому значенні С.Бандери для формування української державності та армії.

Мітинг та панахида на честь дня народження С.Бандери пройшли в контексті урочистих заходів, які ВО «Свобода» провела в усіх обласних центрах України.