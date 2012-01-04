Біля Качанівської колонії встановлено намети

Харків. 4 січня. УНІАН. Представники партії «Батьківщина» встановили 2 намети біля Качанівської виправної колонії №54 в Харкові, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20-30 активістів, які зібралися перед входом до колонії, повідомили, що їхня акція спрямована на підтримку лідера опозиції.

Люди біля наметів збиратимуть звернення, листи від прибічників Ю.ТИМОШЕНКО, яка, на їхню думку, засуджена незаконно, а також роздаватимуть харків’янам агітаційні матеріали.

Сьогоді в наметах чергують представники парторганізації «Батьківщини» Комінтернівського району, на території якого знаходиться Качанівська колонія, а потім щодня їх змінюватимуть активісти з інших райорганізацій.

Коментуючи подію, заступник Харківської обласної організації «Батьківщини» Валерій ДУДКО сказав кореспондентові УНІАН, що «влада зробила помилку», етапувавши Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова.

«Влада припустилася помилки. У Харкові дуже багато прихильників Юлії ТИМОШЕНКО, а тепер їхнє чило буде лише зростати», - сказав В.ДУДКО.

Політик стверджує, що «70% харків’ян не довіряють чинній владі», і вважає, що «в майбутньому ці люди голосуватимуть за «Батьківщину».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади та службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано з Київського СІЗО до Качанівської виправної жіночої колонії №54 у Харкові. Нині засуджена утримується в камері дільниці СІЗО Качанівської колонії.

