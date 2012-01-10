Дозвільні центри в області завалені роботою – Хома

Харків. 10 січня. УНІАН. На Харківщині з 1 січня 2012 року кількість дозволів, які видаються через єдині дозвільні центри, збільшилася в 2,5 рази - з 66 до 141.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні в ході наради з питань роботи дозвільних центрів у районах і містах Харківської області заступник голови облдержадміністрації - керівник апарату ХОДА Василь ХОМА.

За його словами, вже протягом перших днів січня кількість звернень до дозвільного центру та держадміністраторів значно зросла, що робить актуальним питання збільшення їхньої кількості на Харківщині.

«Це досить серйозне навантаження як на регіональний дозвільний центр, так і державних адміністраторів, які працюють в районах області. За кілька днів роботи в 2012 році кількість звернень до дозвільного центру та державних адміністраторів різко збільшилася. Тому актуальним стає питання збільшення кількості державних адміністраторів у районах Харківської області. У них має бути мінімум 2 адміністратора, а в таких великих районах, як Харківський, Чугуївський, Дергачівський - по 3-4», - сказав В.ХОМА.

При цьому віце-губернатор наголосив на необхідності приділити пильну увагу інформуванню населення про роботу єдиного дозвільного центру та державних адміністраторів, щоб люди знали, куди і коли вони можуть звернутися.

В.ХОМА також підкреслив, що Єдиний регіональний дозвільний центр повинен координувати дії і сприяти роботі районних державних адміністраторів, а також надавати їм методичну допомогу в організації роботи.