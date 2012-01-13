Захист Тимошенко «шукатиме правду» за межами України

Харків. 13 січня. УНІАН. Захист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО звертатиметься до судових інстанцій за межами України.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«Ми зараз готуємо низку заяв до судових і квазісудових інстанцій за межами України», - сказав він.

На думку С.ВЛАСЕНКА, «українські суди знаходяться в повній залежності від так званої команди президента, яка засіла й у Вищій раді юстиції, й у Адміністрації президента».

«У справах ТИМОШЕНКО шукати правду в українських судах – це просте втрачати час», - заявив адвокат.