Через густий туман сьогодні не працює Харківський аеропорт

Харків. 14 січня. УНІАН. Через густий туман, який навис над містом, сьогодні не працює Харківський аеропорт.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в адміністрації аеропорту, у зв’язку з несприятливими погодними умовами в суботу зранку не сів і не злетів жоден літак.

На цей час затримується рейс на Київ (Бориспіль), який мав відбути з Харкова о 7.50.

Згідно з розкладом сьогодні в середині дня до Харкова мають прибути літаки з Москви (Внуково), Хургади й Відня та вилетіти у зворотніх напрямках. Але вказані міжнародні рейси також залишаються під питанням, оскільки на ці хвилини густота туману над містом суттєво не зменшилася, зазначили в аеропорту.