Харків обростає агітками
23:00, 17 серпня 2007Харьків
0
Вже встановлено 300 щитів
Харків. 17 серпня. УНІАН. У Харкові вже встановлено 300 щитів з політичною агітацією.
Як повідомляє веб-сайт Харківської міськради, згідно з розпорядженням міського голови, у місті Харкові визначені місця, де можливе розміщення щитів і стендів з політичною агітацією.
За інформацією керівника робочої групи - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олександра НОВАКА, у місті вже розміщено 300 щитів з рекламою такого роду.
Встановлення конструкцій триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter