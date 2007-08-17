Харків обростає агітками

Харків. 17 серпня. УНІАН. У Харкові вже встановлено 300 щитів з політичною агітацією.

Як повідомляє веб-сайт Харківської міськради, згідно з розпорядженням міського голови, у місті Харкові визначені місця, де можливе розміщення щитів і стендів з політичною агітацією.

За інформацією керівника робочої групи - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олександра НОВАКА, у місті вже розміщено 300 щитів з рекламою такого роду.

Встановлення конструкцій триває.