Біля станції 'Академік Вернадський' знайшли перші яйця пінгвінів (фото)

Науковці очікують на появу кількох тисяч пташенят.

У субантарктичних пінгвінів, що мешкають біля антарктичної станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез, з'явилися перші яйця у цьому сезоні.

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, за часом біологи розуміли, що кладка от-от має початися, адже перші спарювання птахів вони фіксували ще наприкінці вересня. Тому науковці останнім часом постійно робили обходи острова, особливо придивляючись до місць з добре оформленими гніздами.

"Вченим важливо фіксувати саме точну дату появи першого яйця, бо за цим відстежують зміни за роками та вплив зовнішніх умов, зокрема зміни клімату", - пояснили у центрі.

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Зазначається, що біологам допомагала вся команда – адже на Галіндезі зараз мешкає вже понад 8 тис. пінгвінів. Зрештою 2 листопада перше яйце знайшла лікарка 31-ї експедиції Єлизавета Підгаєцька.

"Я підходила до всіх групок пінгвінів та поволі заглядала. І тут на одному з гнізд птах піднявся й під ним промайнуло щось світле. Спершу подумала, що то просто лапка. Але потім сфоткала, наблизила – і то виявилося яйце!", – розповіла вона.

Це відбулося на скелі біля геокосмічної лабораторії – ДНЧ-будиночка. Цікаво, наголошують дослідники, що саме на цьому місці третій рік поспіль українські полярники знаходять перше яйце.

Фахівці припускають, що це - одна з найвищих точок гніздування пінгвінів на острові. Завдяки висоті скелі відносно рано оголюються від снігу й стають придатними для виведення малюків.

Наразі біологи нарахували вже 14 яєць в різних частинах острова. Загалом, зважаючи на кількість пінгвінів, очікується кілька тисяч пташенят. Як пояснили науковці, субантарктичні пінгвіни відкладають здебільшого 2 яйця, рідше буває 3 - вони мають сірувато-зеленуватий відтінок і схожі за формою та розміром на гусячі.

Субантарктичні пінгвіни висиджують яйця на гніздах з камінців. Пара робить це по черзі: поки самиця живиться в океані, самець лишається на гнізді, і навпаки.

Торік шлюбний сезон пінгвінів на острові Галіндез закінчився з рекордною кількістю – майже 11 тисяч птахів, додали у науковому центрі.

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Як писав УНІАН, українські полярники зафіксували біля антарктичної станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез, температуру повітря +11,1°C. Йшлося, що це найвищий показник для жовтня за весь період спостережень. Попередній жовтневий рекорд зафіксували 1968 року – тоді повітря прогрілося до +7,9°C. Водночас абсолютний температурний максимум у районі станції становить +12,7°C, що зареєстрували в лютому 2022 року.

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