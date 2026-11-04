У Києві почався суд над 'лікаркою', яка брала участь у конфлікті на Борщагівці

Їй інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний стан та розголошення місце розташування військового обʼєкту.

Соломʼянський районний суд міста Києва розпочав розгляд запобіжного заходу для Валентини Молодої, яка брала участь у конфлікті на Петропавлівській Борщагівці та заявляла про незаконне утримання людей. Про це повідомляє кореспондент УНІАН із зали суду.

Перед засіданням кореспондент УНІАН запитав у Молодої, чому вона видавала себе за лікарку швидкої допомоги. У відповідь на це вона звинуватила журналіста в провокації і почала робити власні заяви.

Слідство інкримінує Молодій перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний стан та розголошення місце розташування військового обʼєкту. Зокрема прокурор під час засідання заявив, що Молода підготувала авто з ознаками швидкої допомоги і видавала себе за лікарку швидкої. На місці подій вона закликала інших осіб прибути до цього місця, а також вчиняла провокативні дії щодо військовослужбовців і розголосила їх місцезнаходження.

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Також обвинувачення заявляє, що Молода вчиняла злочин під виглядом надання послуг лікаря швидкої. За це вона просила від замовника 107 тисяч гривень. Прокуратура просить обрати лікарці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про Валентину Молоду

Валентина Молода стала однією з ключових фігур під час інциденту на Петропавлівській Борщагівці, де сталася сутичка між місцевими жителями, військовими та поліцією. Вона приїхала на місце в костюмі медсестри на кареті швидкої допомоги. Також вона вела онлайн-трансляцію з місця подій.

Раніше про затримання Молодої повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, перед подіями жінка три дні проводила "розвідку" цього будинку. Під час затримання, за словами Буданова, в телефоні жінки були виявлені "певні матеріали", які вказують на свідомість її дій.

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