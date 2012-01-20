Українці допомагають росіянам клепати танки?
На кордоні вдруге припинено спорубу котрабанди
Харків. 20 січня. УНІАН. Житель Харкова намагався вивезти до Російської Федерації прилад спостереження для бронетанкової техніки.
Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Харківського прикордонного загону Оксана ІВАНЕЦЬ.
У міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники 19 січня під час огляду рейсового автобуса сполученням «Харків - Бєлгород» виявили в особистих речах 65-річного пасажира прилад спостереження для бронетанкової техніки.
Прилад вилучено і передано співробітникам СБУ. Подальшу долю правопорушника вирішить суд.
Як повідомляв УНІАН, 11 січня співробітники відділу прикордонної служби «Дергачі» в особистих речах 35-річного мешканця Ізюма, який їхав у автобусі сполученням «Харків – Бєлгород», виявили прилад наведення для бронетанкової техніки і протитанкових керованих ракетних систем.