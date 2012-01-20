Українці допомагають росіянам клепати танки?

Харків. 20 січня. УНІАН. Житель Харкова намагався вивезти до Російської Федерації прилад спостереження для бронетанкової техніки.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Харківського прикордонного загону Оксана ІВАНЕЦЬ.

У міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники 19 січня під час огляду рейсового автобуса сполученням «Харків - Бєлгород» виявили в особистих речах 65-річного пасажира прилад спостереження для бронетанкової техніки.

Прилад вилучено і передано співробітникам СБУ. Подальшу долю правопорушника вирішить суд.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня співробітники відділу прикордонної служби «Дергачі» в особистих речах 35-річного мешканця Ізюма, який їхав у автобусі сполученням «Харків – Бєлгород», виявили прилад наведення для бронетанкової техніки і протитанкових керованих ракетних систем.