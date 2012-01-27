СБУ за вимагання хабара затримала митника

Харків.27 січня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили та припинили протиправну діяльність співробітника Харківської обласної митниці, який вимагав хабара від місцевого підприємця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, у січні ц.р. до УСБУ звернувся один з місцевих приватних підприємців із заявою про те, що один з керівників служби митної варти Харківської обласної митниці вимагає від нього щомісячної сплати 500 доларів США. За цей хабар посадовець обіцяв надавати підприємцю можливість безперешкодно реалізовувати безакцизні тютюнові вироби іноземного виробництва, завезені в Україну з порушенням митних правил. За законом, така продукція підлягає вилученню, а стосовно її реалізаторів мають бути складені адміністративні протоколи.

Під час перевірки співробітники СБУ встановили, що митник систематично одержував незаконну грошову винагороду від приватних підприємців Харківського регіону, які допускали порушення митного законодавства під час торгівлі тютюновими виробами.

24 січня ц.р. правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» одразу після одержання ним в приміщенні митниці обумовленої суми щомісячного хабара – 500 дол. США.

За матеріалами СБУ прокуратурою Харківської області стосовно хабарника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває під вартою.

За вчинення такого злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.