Кінофестиваль «Харьковская сирень» пройде з 10 по 13 травня (доповнена)

Харків. 28 січня. УНІАН. IV Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» цього року проходитиме з 10 по 13 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова кінофестивалю Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, цього року в положення про фестиваль будуть внесені певні зміни, зокрема, склад його журі не буде постійним.

«Склад журі фестивалю буде змінюватися щорічно. У конкурсних показах не зможуть взяти участь фільми, які виготовлені та надані студентами або родичами членів журі. Це наша позиція. Усі, хто братиме участь, мають знаходитися в рівних умовах. Ми оцінюємо не школи й не прізвища майстрів, які є вчителями учасників, ми оцінюємо в першу чергу роботи», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Вона наголосила, що відбір картин для конкурсного показу буде набагато жорсткішим: «мені здається, що 30-40 фільмів для конкурсного показу цілком достатньо, але не 70, як минулого року. Якщо конкурсних картин буде менше, буде достатньо часу, який можна буде приділити кожному учаснику».

Цього року очікується більша кількість робіт українських режисерів, ніж на попередніх фестивалях. «Було побажання голови оргкомітету фестивалю Михайла ДОБКІНА, щоб було якомога більше робіт українських авторів. Ми з такою пропозицією звернемося до інституту імені Карпенка-Карого і в Національний університет культури. Я гадаю, що ті роботи, які будуть запропоновані, посядуть гідне місце серед робіт учасників кінофестивалю», - зазначила В.МАРЕНИЧ.

Вона підкреслила, що велику частину учасників передбачувано становитимуть студенти різних вузів: «у нас щороку величезна кількість студентських робіт. Ми спеціально відсилаємо листи-запрошення до вузів, щоб студенти відреагували на наш конкурс, тому що «Харьковская сирень» - це майданчик для молодих».

За словами В.МАРЕНИЧ, також очікується значна кількість робіт польських авторів: «Ми багато працювали з Генеральним консульством республіки Польща, і коли ми спілкувалися минулого тижня з паном ГРАНАТОМ (Ян ГРАНАТ - Генконсул Республіки Польща в Харкові – УНІАН), ми вирішили, що потрібно розвивати тему саме польських кінематографістів. Це будуть роботи молодих кінематографістів з Польщі, також ми чекаємо звідти одного з почесних гостей».

В.МАРЕНИЧ зазначила, що, як завжди, дуже вагомою буде французька гілка «Харьковской сирени» - «триває робота в цьому напрямку, і розглядається безліч варіантів, зокрема, кандидатури трьох французів».

Загалом, повідомила В.МАРЕНИЧ, гостями стануть кінематографісти з Франції, США, Польщі, України та Росії. Серед них - відомий радянський і американський актор Родіон НАХАПЕТОВ, уродженець Дніпропетровської області, та його дружина Наталя ШЛЯПНІКОФФ. На фестиваль запрошений ще один представник Голлівуду - майстер зі спецефектів Євген МАМУТ. У 1972 р. він закінчив Харківський політехнічний інститут, а в 1978 - емігрував до США. Це володар «Оскара» за створення спецефектів до фільму «Хижак», у 1999 р. він працював над створенням спецефектів до фільму «Матриця», в 2002 р. - відкрив музей і галерею комп`ютерних зйомок та образотворчого мистецтва.

В рамках фестивалю традиційно пройде низка заходів: творчі вечори, виставки, майстер-класи. Зокрема, відбудеться концерт пам`яті Едіт Піаф за участі відомих французьких співаків, відкриється меморіальна дошка Йосипу Тимченку - харків`янину, який створив прообраз кіноапарата. Планується презентувати анімаційний фільм про П`єра РІШАРА. Відбудеться арт-проект «Образи», який буде складатися з виставки фотографій з образами французької акторки Мілен ДЕМОНЖО та виставки ляльок, які виготовляють харківські майстри.

За словами В.МАРЕНИЧ, сама М.ДЕМОНЖО в 2012 р. увійде до складу журі кінофестивалю. Як і раніше, його очолюватиме режижер із Москви, колишній харків’янин Володимир ФОКІН. Інші члени журі, серед яких російські кіномитці Людмила ГЛАДУНКО і Борис ТОКАРЄВ, будуть оцінювати роботи учасників фестивалю вперше. До складі журі увійде також і представник українського кінематографа, а також митець -представник харківської школи.

З цього року покази конкурсних робіт будуть проводитися лише в кінотеатрі ім. Довженка, повідомила В.МАРЕНИЧ.

На знімку: (внизу) Мілен ДЕМОНЖО на фестивалі у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА