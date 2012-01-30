В Ізюмі від отруєння спиртним померла жінка

Харків. 30 січня. УНІАН. На Харківщині почастішали випадки отруєння сурогатним алкоголем.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, лише протягом останнього тижня зафіксовано чотири випадки тяжкого отруєння неякісним спиртним, у тому числі - один летальний.

25 січня близько 14:10 до міліції звернувся 53-річний мешканець Ізюму, який повідомив, що близько 12:00 у його помешканні раптово померла його 62-річна знайома. Правоохоронці з’ясували, що господар разом із гостею вживали спиртні напої. Видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

25 січня близько 20:00 бригада швидкої медичної допомоги від кафе «Троянда», що на вулиці Сумській у Харкові, до відділення реанімації дитячої клінічної лікарні із алкогольним отруєнням у неконтактному стані доставила 16-річну дівчину. Правоохоронці встановлюють батьків дитини.

25 січня близько 21:45 після вживання алкогольних напоїв до токсикологічного відділення лікарні доставлено 42-річну мешканцю Липців. 26 січня близько 07:30 до лікарні з отруєнням сурогатним алкоголем у непритомному стані доправлена 44-річна мешканка Балаклії. Правоохоронці з’ясовують обставини подій.