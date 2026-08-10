У Римі від спеки рятуються під землею, - The Independent (фото)

Під шарами 2000-річної історії існує ще один Рим, де завжди прохолодно.

Римське літо зазвичай спекотне й вологе, але цього сезону температура б'є рекорди: вдень вона регулярно перевищує 39°C. Як пише The Independent, щоб врятуватися від високою температури туристам радять спуститися під землю.

"У липні історичний центр Рима щодня відвідували в середньому від 60 до 80 тисяч людей. Це означає десятки тисяч туристів, які буквально пітніють у чергах біля Колізею", - йдеться у статті Елізабет Хіт.

Зазначається, що будь-який путівник порадить у спеку зайти до церкви – і це справді працює: мармурова підлога, високі стелі та товсті стіни допомагають зберігати прохолоду. Але, якщо ви справді хочете втекти від римської спеки, варто спуститися під землю.

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Під церквами, вулицями та шарами 2000-річної історії існує ще один Рим, де завжди прохолодно. Йдеться про підземні археологічні пам'ятки, де температура протягом року залишається комфортною, а подекуди опускається до 10°C – незалежно від того, наскільки спекотно на поверхні.

Втім, прохолода – лише додаткова причина відвідати ці місця. П'ять підземних пам'яток нижче належать до найцікавіших у Римі. У багатьох із них можна буквально побачити, яким було місто в часи, коли воно вважалося caput mundi – столицею античного світу.

Domus Aurea – Золотий дім Нерона

У середині червня вже було дуже спекотно, коли авторка разом із туристами чекала в невеликій тіні на свій час входу до Domus Aurea. Коли з'явилася гідеса, одягнена в пуховик, шарф і шапку, здавалося, що вона перебільшує. Але приблизно через 40 хвилин екскурсії стало зрозуміло, навіщо їй такий одяг. Довгі рукави виявилися дуже доречними.

Частково розкопані залишки величезного палацу імператора Нерона опинилися під землею через давньоримську практику damnatio memoriae – спробу стерти з історії та пам'яті згадки про небажаних людей.

Після смерті Нерона у 68 році нашої ери його палац, який колись займав до 300 акрів, засипали мільйонами тонн будівельного сміття. Протягом 14 століть про нього фактично забули.

Сьогодні екскурсії дозволяють побачити лабіринт сполучених між собою приміщень, багато з яких зберегли фрагменти фресок, мармуру та мозаїк. Особливо вражає віртуальна реальність, яка дозволяє побачити палац у надзвичайно реалістичному вигляді.

Мінус у тому, що пам'ятка відкрита лише з п'ятниці по неділю. Квитки швидко розкуповують одразу після початку продажу, тому їх варто купувати заздалегідь, пише Хіт.

Розкопки базиліки Сан-Клементе

За кілька хвилин ходьби від туристів, які потерпають від спеки біля Колізею, розташована базиліка Сан-Клементе. Мабуть, саме вона найкраще в Римі демонструє, як протягом століть різні шари міста нашаровувалися один на одного, а старі споруди використовувалися знову.

Під базилікою XII століття розташована ранньохристиянська церква IV століття, а ще нижче – житловий будинок I століття нашої ери та мітреум – печероподібний храм, присвячений східному божеству Мітрі.

Під землею досі протікає вода давнім каналом, створюючи особливу атмосферу темного та загадкового місця.

Вхід до верхньої базиліки безкоштовний, а для відвідування археологічної частини потрібно придбати квиток.

Domus Romane у палаці Валентіні

Авторка називає цю підземну археологічну пам'ятку однією зі своїх улюблених і зізнається, що майже не хоче рекомендувати її широкому загалу, щоб вона не стала надто популярною.

Domus Romane розташовані на глибині семи метрів під палацом Валентіні XIX століття. Вхід розташований неподалік від колони Траяна.

Це одна з найкраще представлених археологічних пам'яток Рима. Відвідувачі ходять по скляній підлозі та дивляться на руїни внизу. Світлові проєкції показують, який вигляд мали патриціанські будинки в період розквіту: підлоги з мозаїки та мармуру, стіни з фресками і навіть басейн.

Оскільки ця пам'ятка не настільки відома, як розташовані поруч Колізей і Римський форум, наразі тут ще можна без особливих труднощів забронювати екскурсію на конкретний час.

Якщо буде можливість, варто обрати екскурсію, до якої входить презентація про колону Траяна.

Катакомби Аппієвої дороги

За межами Авреліанових стін, уздовж Via Appia Antica – Старої Аппієвої дороги – розташовані кілька ранньохристиянських поховальних комплексів. Їх вирубували на кількох рівнях у вулканічному туфі.

Серед них – катакомби Сан-Каллісто, Сан-Себастьяно та Домітилли. Сан-Каллісто є найбільшими, але саме сюди часто приїжджають туристичні автобуси, тому там може бути найбільше людей. Екскурсія в Сан-Себастьяно проходить на більшій глибині, а в катакомбах Домітилли збереглися добре помітні фрески. У всіх трьох комплексах температура тримається приблизно на рівні 15°C.

Катакомби мають різні дні закриття протягом тижня, тому перед поїздкою варто перевірити актуальний графік роботи.

Ватиканські гроти

Під головною підлогою базиліки Святого Петра розташовані склепінчасті підземні приміщення, де поховані десятки пап, переважно з X до XVI століття. За римськими мірками це майже сучасна історія.

Тим не менш, спуск під головну базиліку дозволяє відчути масштаб і давність цього місця. Тут, зокрема, розташований позолочений монумент над місцем поховання святого Петра.

Інші саркофаги відрізняються – від суворих і стриманих до розкішно оздоблених.

До Ватиканських гротів можна потрапити зсередини базиліки – біля опори праворуч від балдахіна Берніні. Варто шукати вказівники з написом "Tombe dei Papi" ("Гробниці пап"). Як і до самої базиліки Святого Петра, вхід до гротів безкоштовний.

Аномальна спека у Європі

Нагадаємо, в Італії попередили про спеку майже для всіх своїх великих міст у минулі вихідні. The Independent повідомляло, що хвилі спеки та посухи, які охопили континент, створили в останні тижні ідеальні умови для поширення лісових пожеж, від яких найбільше постраждали Франція, Іспанія та Греція. Йшлося, що сотні тисяч людей змушені покинути домівки, серед пожежників є жертви, знищені будинки та навіть цілі населені пункти.

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