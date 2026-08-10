РФ атакує українські порти покращеними 'Геранями': Forbes пояснив їхню небезпеку

Росія ввела в експлуатацію швидші реактивні безпілотники "Герань-4" з удосконаленою системою наведення.

Росія модернізувала свої безпілотники "Герань" і з липня активно використовує ці вдосконалені безпілотники проти чорноморських портів України.

Як пише Forbes, ці вдосконалення включають швидші реактивні варіанти, електрооптичне наведення на кінцевій ділянці траєкторії польоту та покращені системи керування польотом, призначені для подолання дедалі ефективнішої української протиповітряної оборони.

"З початку липня Росія активно використовує ці модернізовані безпілотники проти українських портів на Чорному морі, особливо Одеси, де вони завдають ударів по паливних сховищах, портовій інфраструктурі та комерційних суднах. Очевидна мета цих ударів – завдання значної економічної шкоди шляхом порушення основного морського торговельного коридору України", – зазначається у статті.

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Технічні досягнення "Гераней"

"Герань-4" розроблена для тривалого високошвидкісного польоту та витримує більші навантаження під час маневрування. БПЛА оснащений турбореактивним двигуном китайського виробництва і може нести термобаричну боєголовку масою 90 кг. Ці модифікації дозволяють "Герані-4" розвивати швидкість до 500 км/год, що дає їй змогу випереджати багато стандартних українських безпілотників-перехоплювачів.

Росія також оснастила системою наведення Seeker частину безпілотників "Герань". Система поєднує електрооптичні камери, радіомережу та бортове машинне бачення для автоматичного розпізнавання цілей і наведення на кінцевому етапі польоту. Оператор спочатку ідентифікує ціль, після чого бортовий комп’ютер автономно керує безпілотником на заключному етапі польоту. Це знижує залежність від супутникової навігації, підвищує стійкість до радіоелектронної боротьби та дозволяє атакувати окремі або рухомі цілі, такі як кораблі, потяги та транспортні засоби.

Удари "Гераней" по українських портах

З початку липня Росія використовує свій модернізований флот безпілотників "Герань" для нанесення ударів по чорноморських портах України.

Безпілотники завдають ударів по портовій інфраструктурі, зокрема по паливних резервуарах, в Одесі, Чорноморську, Південному та Миколаєві. Ці порти знаходяться в межах досяжності безпілотників, що запускаються з окупованого Криму, а відносно невелика дальність польоту мінімізує час реакції України.

Судна, що заходять у ці порти та виходять з них, є особливо привабливими цілями, оскільки вони дорогі, мають критично важливе значення для української економіки та, як правило, не мають спеціального захисту від безпілотників.

"Система наведення Seeker дозволяє безпілотнику виявляти та відстежувати задане судно на заключному етапі польоту. Система Seeker також дозволяє безпілотникам точніше вражати критично важливі частини судна, максимізуючи збитки", – зазначається у статті.

Тактика ударів

Удари зазвичай складаються з невеликих груп по два-чотири безпілотники – "Герань-4", "Герань-2" та "Гербера", усі оснащені системами наведення Seeker. Ця комбінація покликана ускладнити оборону України, а невеликий розмір ударних груп може знизити ймовірність привернення уваги більших систем ППО.

Різні характеристики безпілотників створюють додаткову проблему. Українські безпілотники-перехоплювачі можуть уражати повільніші "Герань-2" та "Гербера", але, як правило, менш ефективні проти набагато швидших "Герань-4". Крім того, ударні групи зазвичай наближаються над Чорним морем, що знижує їхню вразливість для української ППО.

Ширші наслідки російських ударів

У першій половині 2026 року приблизно дві третини експорту України проходили через Одесу та навколишні порти, що робить українську економіку особливо вразливою до збоїв у морському судноплавстві.

Однак модернізований російський флот безпілотників "Герань" має значення не лише для портів Чорного моря. Додавання системи наведення Seeker дозволяє безпілотникам вражати рухомі цілі, зокрема транспортні засоби та потяги, які раніше було важко вразити за допомогою безпілотників, запрограмованих лише на фіксовані координати GPS. Це також дозволяє безпілотникам вражати цілі точніше, підвищуючи ефективність навіть відносно невеликих боєголовок.

Удари РФ по Україні

Раніше Інститут вивчення війни заявив, що Росія планує розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Києва напередодні Дня незалежності України 24 серпня. Так, Росія може задіяти свій стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди.

А за даними ГУР, росіяни здатні щомісяця проводити 3–4 комбіновані атаки, які включатимуть ракети різних типів і безпілотні літальні апарати. Цілями стануть Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків, які є центрами оборонно-промислового комплексу України.

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