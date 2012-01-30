За вихідні на пожежах в області загинуло шестеро осіб

Харків. 30 січня. УНІАН. На Харківщині за вихідні внаслідок пожеж загинуло шестеро осіб, ще одна людина травмувалася.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежі сталися у Валківському, Вовчанському, Зміївському районах області та Київському районі Харкова. Причина пожеж - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та необережне поводження з вогнем.

Так, 28 січня близько 4:10 пожежа сталася в одному з приватних будинків в селі Коверівка Валківського району. На момент прибуття двох пожежних вогнем був повністю охоплений будинок площею 80 кв. м. О 08:20 пожежу вдалося ліквідувати. На згарищі рятувальники виявили два тіла: власника будинку 1936 року народження та його дружини 1940 р. н. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

30 січня близько 00:55 сталася пожежа в одному з приватних будинків по вулиці Гагаріна у Змієві. На момент прибуття пожежних горіли дерев’яні конструкції будинку, перекриття та дах. Площа пожежі становила близько 40 кв. м. Пожежу вдалося загасити о 05:30. На згарищі пожежні виявили тіла двох парубків: 1989 та 1991 років народження. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.