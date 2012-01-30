Євгенія Тимошенко доповість у Сенаті США про справу своєї матері

Харків. 30 січня. УНІАН. Дочка засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія доповість про кримінальні справи проти своєї матері на спеціальних слуханнях в Сенаті Сполучених штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«У підкомітеті закордонних справ Сенату США будуть слухання, присвячені подіям в Україні. Євгенія запрошена. Вона буде говорити, як в Україні переслідують лідерів опозиції, за що їх засуджують. Вона буде розглядати питання, пов’язані як із газовою справою, так і з новими старими звинуваченнями Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав адвокат.

«Це буде достатньо змістовний виступ, який схарактеризує всю ситуацію, яка є в Україні стосовно політичних переслідувань лідерів опозиції», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.