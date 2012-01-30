«Дошки ганьби» зробили свою справу - Сапронов

Харків. 30 січня. УНІАН. У 2011 році бюджет Харківської області отримав на 20% більше прибуткового податку, ніж у попередньому році.

Про це повідомив на ході прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

«У 2011 році в регіоні було зібрано 3 млрд. 321 млн. грн., тоді як у 2010 році - 2 млрд. 818 млн. грн. Я вважаю, що це результат системної роботи облдержадміністрацї в цьому напрямку. Було чотири серії бігбордів, на яких за даними Державної податкової служби ми розміщували злісних неплатників прибуткового податку - ті підприємства, де більша частина заробітної плати виплачується в конвертах», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, понад 70% підприємств, які побували на «дошках ганьби», збільшили виплату прибуткового податку.