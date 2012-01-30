Збірна Нідерландів перед матчами зупинятиметься в «Superior Hotel»

Харків. 30 січня. УНІАН. Офіційна група збірної Нідерландів буде прилітати до Харкова напередодні своїх матчів 9, 13 і 17 червня. Для їх розміщення вибрані «Superior Hotel», а також попередньо – база в «Сонячному».

Про це сьогодні в ході прес-конференції пінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

«З посиланням на директора Футбольної Асоціації Королівства Нідерландів пана Берта ван ООСТВЕЙНА повідомляю, що є група VIP-гостей – офіційних спонсорів збірної Нідерландів: ING, Pricewaterhousecoopers, Heineken та інші в кількості 100 осіб. Половина цих гостей буде жити в «Superior Hotel», друга половина попередньо – на базі в «Сонячному», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

Також, додав він, за інформацією менеджера збірної Нідерландів Ханса ЙОРНТСМА і керівника голландської туристичної компанії «ОАД Груп», яка займається розміщенням збірної Нідерландів, пана Гвідо ЗААЛЕ, збірна Нідерландів буде прилітати за день до матчу в Україну. Три рази вони будуть зупинятися в «Superior Hotel», заїжджаючи за день до матчу, перед матчем будуть виїжджати на стадіон, а потім летіти на базу в Кракові», – повідомив Ю.САПРОНОВ.

Він підкреслив, що розміщення всіх гостей Євро-2012 у Харкові буде організовуватися централізовано, через туристичну фірму, яка уклала контракт з УЄФА.

«Все розміщення веде англійська туристична компанія «TUI», з якою в УЄФА підписаний контракт на розміщення, а також її представництво в Україні. По суті, ця компанія продає всі харківські готелі, які задіяні у програмі Євро-2012», – зазначив віце-губернатор.