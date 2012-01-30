Працівникам заводу Шевченка виплатять всю зарплату

Харків. 30 січня. УНІАН. Працівникам заводу ім. Шевченка виплатять всю заробітну плату навіть за умови банкрутства підприємства.

Про це заявив на прес-конференції в понеділок заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, підомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«На 1 січня 2012 року на заводі Шевченка заборгованість із заробітної плати становить понад 26 млн. грн. Рік тому ця сума була на 2 млн. грн. меншою. Підприємство знаходиться в режимі санації. Зараз вирішується питання про банкрутство заводу. Але люди отримають всю свою заробітну плату, навіть якщо буде зроблено повне банкрутство підприємства», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, продукція, яку виробляє сьогодні завод Шевченка, на ринку не потрібна або неконкурентноздатна. Наприклад, «Турбоатом» чи «Електроважмаш» забезпечують контрактами завод ім. Шевченка. Але цього недостатньо для нормального функціонування заводу.

«Підприємство перейшло у відання «Укроборонпрому», який є більш ефективним керівником. Приклад тому - погашення в грудні на заводі Малишева, який раніше увійшов до складу «Укроборонпрому», заборгованості по зарплаті у розмірі 23 млн. грн.», - зазначив Ю.САПРОНОВ.