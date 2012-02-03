Cуд закрив справи проти двох ліквідаторів Чорнобильської аварії

Харків. 3 лютого. УНІАН. Суд задовольнив скарги адвоката чорнобильців Петра ПРОКОПЕНКА та Володимира БІЛОЄНКА і закрив порушені проти них кримінальні справи за нібито підробку документів, що засвідчують статус ліквідатора.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН член правління громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» Петро ПРОКОПЕНКО, коментуючи рішення Київського районного суду міста Харкова, яке було ухвалене сьогодні.

«Суд визнав, що справи були порушені незаконно, не було події злочину, не було підробки документів», - сказав П.ПРОКОПЕНКО.

«Насправді, справи були сфальшовані, вони носили політичний характер і були порушені з метою дискредитації лідерів чорнобильських протестів», - заявив ліквідатор.

У ході судових слухань, додав П.ПРОКОПЕНКО, «була лише підтверджена наша участь в ліквідації наслідків аварії та наявність достовірних документів про це».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року у Харкові відбулася низка протестів чорнобильців з вимогами виконання рішень суду про призначення пенсій ліквідаторам Чорнобильської аварії. 16 грудня П.ПРОКОПЕНКО, на той час делегат звітно-виборчої конференції всеукраїнської організації «Союз Чонобиль України», був затриманий у Києві і доправлений до Харкова, де проти нього було порушено кримінальну справу за підозрою у підробці документів, які засвідчують статус ліквідатора. 17 грудня П.ПРОКОПЕНКО та ще один обвинувачуваний чорнобилець Володимир ПРОСКУРІН були госпіталізовані з діагнозом гіпертонічний криз із будинку слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області, куди вони прибули для надання свідчень.

25 січня у Харкові представники чорнобильських організацій міста розпочали безстрокову акцію протесту з вимогою виконання у повному обсязі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».