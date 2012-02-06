На Харківщині внаслідок пожежі загинула 5-річна дівчинка

Харків. 6 січня. УНІАН. На Харківщині під час пожежі у приватному будинку загинула п’ятирічна дівчинка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з приватних будинків у селі Жовтень Сахновщинського району сталася 5 лютого близько 21:00.

На момент прибуття рятувальників у приміщенні горіли домашні речі на площі близько 10 квадратних метрів. О 22:30 пожежа була ліквідована.

Під час пожежі постраждала донька господаря будинку. Дівчинку 2006 року народження на попутному транспорті доправили до лікарні ще до прибуття рятувальників, однак врятувати дитину не вдалося. Від отруєння чадним газом вона померла в лікарні.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків встановлюється.