Збільшилися пенсії для 60 тисяч мешканців області - Шурма

Харків. 7 лютого. УНІАН. З 1 січня збільшився розмір пенсій понад 60 тисяч мешканців Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції заступник губернатора Ігор ШУРМА.

За його словами, розміри пенсій певним категоріям громадян зросли згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28.12.2011р. № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення».

Зокрема, на 25% підвищено основний розмір пенсій інвалідам війни (тобто без урахування передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сум індексацій та інших доплат до пенсії).

Розміри пенсій по інвалідності з числа солдатів і матросів строкової служби встановлено не нижче: інвалідам війни 1 групи - 120% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 986,4 грн. (по Харківській області 487 пенсіонерів); 2 групи - 110%, що становить 904,2 грн. (по Харківській області 947 пенсіонерів ); 3 групи - 105%, що становить 863,10 грн. (по Харківській області 577 пенсіонерів).

Підвищення членам сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців збільшено з 36% до 42% і становить 345,24грн. (по Харківській області 2086 пенсіонерів); подружжю померлих інвалідів війни та членам сім`ї померлих військовослужбовців - з 25% до 28% і становить 230,16 грн. (по Харківській області 8261 пенсіонер); подружжю померлих учасників бойових дій, учасників війни (які були інвалідами) - з 10 до 12% і становить 98,64 грн. (по Харківській області 6041 пенсіонер); дітям війни з 49,8 грн. до 57,54 грн. (по Харківській області 25360 пенсіонерів).

Особам, які одночасно мають право на отримання підвищення до пенсії згідно із законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», таке підвищення провадиться за їхнім вибором за однією з підстав.

З 1 січня 2012 року щомісячна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути нижчою:

- у інвалідів війни І групи - 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 2342,7 грн. (по Харківській області 1510 пенсіонерів)

- у інвалідів війни II групи - 255% і становить 2096,1 грн. (по Харківській області 5620 пенсіонерів)

- у інвалідів війни III групи - 225% і становить 1849,5 грн. (по Харківській області 3094 пенсіонерів)

- в учасників бойових дій - 165% і становить 1356,3 грн. (по Харківській області 7227 пенсіонерів).