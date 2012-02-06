Погода у вівторок

Харків. 6 лютого. УНІАН. Завтра у західній та південній частинах України місцями очікується невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, в Україні, крім північних областей, пориви 15-20 м/с, у південній частині та на Донеччині 25-30 м/с, в Криму і Приазов`ї подекуди 35 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у східних областях вночі 22-27°, вдень 15-20° морозу; на решті території вночі 12-17°, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму протягом доби 4-9° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 10-15° морозу. У Києві температура вночі та вдень 12-14° морозу.