Облдержадміністрація виділила рятувальнику Кизименку 10 тис. грн.

Харків. 7 лютого. УНІАН. Харківська облдержадміністрація надасть матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень рятувальникові Євгену КИЗИМЕНКУ, яки отримав значні травми при виконанні службових обов’язків під час гасіння пожежі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з ініціативи губернатора Михайла ДОБКІНА комісія з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям Харківської області, які опинилися в складній життєвій ситуації, розглянула звернення про надання допомоги Є.КИЗИМЕНКУ.

При гасінні пожежі в селі Бощагівка Балаклійського району він отримав серйозні травми і зараз у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. професора Мещанінова.

«Комісією ухвалено рішення про виділення Є.КИЗИМЕНКУ матеріальної допомоги в розмірі 10 тис. грн. Всі небайдужі люди та організації також можуть надати матеріальну допомогу пожежнику, який постраждав при виконанні своїх службових обов`язків», - йдеться у повідомленні.

Реквізити для нарахування матеріальної допомоги:

Одержувач: Приватбанк

Найменування банку: Приватбанк

Номер рахунку: 29244825609100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Призначення платежу: перерахування коштів Кизименко Микола Олексійович, 4405885818178453, ІНН 2130500777