На Харківщині протягом доби пожежі забрали життя 6 осіб

Харків. 8 лютого. УНІАН. На Харківщині протягом останньої доби внаслідок пожеж у приватних домоволодіннях загинуло шестеро осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області.

Так, 7 лютого близько 21:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному з приватних дерев’яних будинків по вулиці Ганни Нікітіної в Харкові. На момент приїзду підрозділів МНС площа пожежі становила близько 40 кв. метрів – горів дах та перекриття будинку. Під час проведення огляду біля вхідних дверей будинку рятувальники виявили тіла господаря, чоловіка 1952 року народження, та його товариша 1962 року народження. За попередніми даними, чоловіки померли від отруєння чадним газом. Пожежа була ліквідована о 22:30. Її причина встановлюється.

8 лютого близько 3:50 пожежа сталася в одному з приватних домоволодінь по вулиці Щорса в Лозовій. На момент прибуття пожежних вогнем була охоплена літня кухня площею 30 кв. метрів. О 04:11 пожежа була ліквідована. Під час розбору тліючих конструкцій будівлі рятувальники виявили обгоріле тіло господаря домоволодіння, чоловіка 1955 р.н., а також тіло жінки, особа якої встановлюється. За попередніми даними причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Крім цього, в Харкові внаслідок пожежі в будинку по вулиці Ганни загинув чоловік 1960 р.н., а в селі Нове Первомайського району - жінка 1919 р.н.