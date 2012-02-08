Під крилом губернатора працюватиме політичний прес-клуб

Харків. 8 лютого. УНІАН. У 2012 році на базі прес-центру Харківської облдержадміністрації працюватиме політичний прес-клуб.

Про це поінформувала сьогодні в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ, повідлмляє сайт облдержадміністрації.

За її словами, робота прес-клубу буде присвячена майбутнім виборам до Верховної Ради України, а його засідання розпочнуться вже незабаром.

«У 2012 році будуть вибори до Верховної Ради. Я б дуже хотіла, щоб щомісяця на базі нашого прес-центру проходили круглі столи, дебати. Ми готові запрошувати політиків різних політичних поглядів і течій. Ми будемо запрошувати й тих, хто займається політикою професійно, і тих, хто хоче просто чесно висловити свою позицію. Ми будемо раді почути будь-які думки та пропозиції. Такий прес-клуб почне роботу з лютого», – сказала В.МАРЕНИЧ.