Адвокат каже, що Авакову не передавали повісток у встановленому порядку

Харків. 8 лютого. УНІАН. Слідчі прокуратури не передавали у встановленому законом порядку екс-голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ повісток про необхідність з’явитися до органу досудового слідства.

Про УНІАН повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, коментуючи заяву прокуратури Харківської області про те, що А.АВАКОВУ надсилалося три повістки з повідомленням про необхідність з’явитися до органу досудового слідства.

«Повістка, крім того, що вона має бути направлена, вона ще має бути вручена відповідним особам, передбаченим КПК, тобто це члени сім’ї, зацікавлені особи, за місцем роботи тощо. Після того, як він (А.АВАКОВ – УНІАН) став обвинувачуваним у справі, ніяких заходів, спрямованих на встановлення місця його знаходження, слідчими не робилося. Немає доказів, щоб ці повістки комусь вручалися для передачі чи повідомлення АВАКОВУ Арсену Борисовичу про те, що його запрошують для участі у слідчих діях», - сказав Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Адвокат зауважив, що повістки А.АВАКОВУ дійсно направлялися, однак вони були в рамках кримінальної справи, у якій екс-губернатор не проходив як обвинувачуваний.

«Усі ці повістки направлялися в рамках іншої кримінальної справи, у якій АВАКОВ не мав і на сьогодні не має ні статусу обвинувачуваного, ні підозрюваного, ні особи, стосовно якої порушена кримінальна справа. Це справа, порушена стосовно посадових осіб», - зауважив він.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ наголосив, що рішення про прибуття А.АВАКОВА до слідчого буде ухвалюватися тлише після того, як його сповістять про необхідність явки у встановлений законом спосіб.

«Якщо його викличуть в установленому законом порядку, він, відповідно, тоді ухвалить рішення стосовно можливості прибуття і необхідності його участі. Незважаючи на заяви прокуратури про те, що йому нібито направлялися повістки, вони не можуть пояснити, чи отримувалися ці повістки», - сказав адвокат.

За словами Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, екс-губернатор перебуває за кордоном у службовому відрядженні і повернеться в Україну після його закінчення. «Я підтримую зв’язок із членами родини, з якими в мене є відповідна угода про надання правової допомоги АВАКОВУ Арсену Борисовичу. З приводу рекомендації повернутися: на сьогодні він перебуває у службовому відрядженні, і про це він давав інтерв’ю засобам масової інформації. Ніхто не каже, що він не повернеться. Він збирається повернутися після закінчення свого службового відрядження, наскільки мені відомо від членів його сім’ї та з його позиції, яку він висловив у засобах масової інформації», - сказав захисник екс-губернатора.

За даними Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, Червонозаводський райсуд Харкова розгляне скаргу захисту А.АВАКОВА на постанову про порушення стосовно екс-губернатора кримінальної справи орієнтовно 14 лютого. Він повідомив, що за результатами розгляду цієї скарги буде ухвалене рішення про подальші дії захисту.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня А.АВАКОВА оголосили в міжнародний розшук. Того ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.