Всі цукрові заводи Харківщини потребують реконструкції

Харків. 8 лютого. УНІАН. Усі цукрові заводи в Харківській області потребують реконструкції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні в ході наради з питання кредитування АПК заступник губернатора Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Він наголосив, що жоден цукровий завод у Харківській області не відповідає європейським нормам потужності.

«З 8 цукрових заводів у Харківській області у нас немає жодного, який володів би необхідною на сьогоднішній день потужністю. Наприклад, найпотужніший наш завод - Савінський, який переробляє 5 тисяч тонн цукрових буряків на добу, тоді як в Європі найменш потужні підприємства переробляють по 12 тисяч тонн буряків на добу. Тому нам найближчим часом необхідно провести реконструкцію всіх цукрових заводів», - підкреслив заступник керівника області.