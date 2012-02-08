Саламатін призначений міністром оборони України

Харків. 8 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра САЛАМАТІНА міністром оборони.

Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Д.САЛАМАТІНА з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року В.ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Дмитра САЛАМАТІНА генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром». Тоді ж іншим указом Президент звільнив його з посади генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Держконцерн «Укроборонпром» було створено в грудні 2010 року. До його складу увійшли Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт»; державне підприємство «Укроборонсервіс»; державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес»; державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш»; державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт»; державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт»; державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт».

У той же час в указі № 71 від 8 лютого 2012 року йдеться, що В.ЯНУКОВИЧ звільнив Д.САЛАМАТІНА саме з посади генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, а не Державного концерну «Укроборонпром». «Звільнити САЛАМАТІНА Дмитра Альбертовича з посади генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення», – йдеться у тексті указу.

Раніше своїм указом Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Михайла ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони України.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ працював на посаді міністра з березня 2010 року.

На знімку: Дмитро САЛАМАТІН на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА