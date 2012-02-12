«Дружба-78» посіла перше місце у груповому етапі Чемпіонату України

Харків. 12 лютого. УНІАН. Харківський юнацький клуб «Дружба-78» (1995-1997 р.н.) посів перше місце у груповому етапі регулярного чемпіонату України з хокею (юнаки до 17 років).

Як передає кореспондент УНІАН, як і вчорашня, суботня гра, сьогоднішня зустріч «Дружби-78» була присячена засновнику клубу, його президенту і головному тренеру Івану Правилову, який пішов із життя наприкінці цього тижня. Як і в суботу, гравці команди провели зустріч з чорними пов’язками на рукавах.





Протистояла «Дружбі-78» (тренер Володимир ЄРЬОМІН) команда ровесників СД ЮШОР (Харків).

Рахунок матчу, що пройшов у харківському Палаці спорту, - 10:0 на користь «Дружби-78». Таким чином, загальний рахунок забитих шайб і пропущених шайб у вчорашньому і сьогоднішньому матчах 19:1 на користь вихованців І.Правилова.

За тижень розпочинається фаза змагань плей-офф, за результатами якої й буде визначено переможця нинішньої першості.

У ці хвилини в канадському місті Квебек триває матч іншої команди «Дружба-78» з молодших хокеїстів (1999-2000 рр., тренер Олег ІГНАТЬЄВ), яка перебувала в США і під керівництвом І.Правилова проходила підготовку до участі у Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд 2012 року.

Рахунок гри на початку 3-го періоду в матчі з американським клубом «Сан Хосе Шаркс», який транслюється в інтернеті, 6:2 на користь «Дружби-78».

На знімку: хокеїсти «Дружби-78» (жовто-біло-блакитні кольори) забивають гол у ворота суперника.