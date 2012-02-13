На заводі самохідних шасі згорів виробничий цех

Харків. 13 лютого. УНІАН. У Харкові на території ТОВ «Завод самохідних шасі» згорів виробничий цех.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в цеху сталася 11 лютого близько 20.15.

У орендованому приватним підприємством цеху виготовлялися печі для виробництва деревного вугілля. На момент прибуття пожежників у приміщенні цеху горіли перегородки, елементи оздоблення, меблі та утеплювач на площі близько 30 кв. м.

У гасінні пожежі взяли участь 3 підрозділи МНС. О 20.28 загоряння було ліквідоване.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків встановлюється.