Завтра на сході трохи потеплішає

Харків. 13 лютого. УНІАН. На 14 лютого синоптики прогнозують потепління в Україні до 8-10° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14 лютого по Україні хмарно. Сніг, в Одеській, Вінницькій, Миколаївській, а вдень і у більшості центральних областей місцями сильний сніг (на заході, а вночі і на сході місцями невеликий сніг). Температура вночі - 8-13°, вдень - 2-7° морозу, у західних, північних та Вінницькій областях вночі - 12-17°, на заході подекуди - 20-24° морозу, вдень - 7-12° морозу.

В Криму та Приазов`ї сніг та мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі - 3-8° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі - близько 0°, вдень - 2-7° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

По Київській області хмарно. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 7-12° морозу.

По м. Києву хмарно. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 8-10° морозу.