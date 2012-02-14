Карпачова не зовсім правдиво повідомила про стан Тимошенко - адвокат

Харків. 14 лютого. УНІАН. Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові, через поганий стан здоров’я не може самостійно пересуватися.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ про те, що екс-прем’єр-міністр почала пересуватися по камері без сторонньої допомоги.

«Вчора пані КАРПАЧОВА зазначила, що ТИМОШЕНКО ледь не самостійно пересувається. Це, м’яко кажучи, невеличке перебільшення. Вона і раніше мала можливість ходити у ванну або до столу, щоб поїсти, але це завжди відбувалося за допомогою людей, на яких Юлія Володимирівна спиралася для того, щоб дістатися, припустімо, від ліжка до стола. Так само, коли ми в слідчій кімнаті зустрічаємося, якщо вона мала можливість 5 хвилин посидіти, то потім я її переводив до ліжка, вона лягала і весь останній час лежала в ліжку. Так само і вчора я її переводив від ліжка до стільця, на якому вона сиділа. Вона спиралася на мене, вона самостійно ходити не може», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

При цьому адвокат зауважив, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО дійсно трохи покращився після проведеного лікування.

«Це перебільшення, хоча після лікування, яке вона отримала, її стан трошки покращився. Це не суттєво, не кардинально, але трошки краще. Я не скажу, що це радикально і що знято всі проблеми», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.