У Руських Тишках відкрито оновлену лікарську амбулаторію

Харків. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району відбулася церемонія відкриття оновленої лікарської амбулаторії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у церемонії відкриття амбулаторії взяв участь заступник губернатора Ігор ШУРМА.

За його словами, у 2011 році з бюджету Харківського району на проведення ремонту Русько-Тишківської амбулаторії, яка з 1 січня 2011 року увійшла до складу Мерефянської центральної районної лікарні як структурний підрозділ, було освоєно майже 99 тис.грн.

В амбулаторії замінені вікна, двері, проведений ремонт кабінетів, встановлені нові сходи на 2-й поверх та облаштоване приміщення для очікування, реставрована підлога, проведена нова електропроводка, відремонтовано фасад будівлі, збудовано пандус. Амбулаторія забезпечена гарячою водою за рахунок автономного бойлеру.

І.ШУРМА також повідомив, що у 2011 році в межах обласної комплексної програми «Здоров’я Слобожанщини» амбулаторія за рахунок коштів обласного бюджету отримала нове медичне обладнання на загальну суму 49, 4 тис. грн., а саме: сумку-укладку лікаря, дихальний мішок, оптичний мікроскоп з аксесуарами, ноші медичні, бактерицидні опромінювачі, 3-канальний електрокардіограф, повітряний стерилізатор, сучасне гінекологічне крісло, процедурну кушетку, шафу медичну та стіл дитячий пеленальний, а також нову сучасну стоматологічну установку вартістю 36 тис. грн.

«Оновлена Русько-Тишківська лікарська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка оснащена типовим комплектом сучасного медичного обладнання та устаткування, суттєво підвищить якість та доступність медичної допомоги для жителів району. Крім того, вона є позитивним прикладом пріоритетної підтримки місцевою владою та керівництвом області первинної медико-санітарної ланки на селі», - сказав І.ШУРМА.