В селі Ржавчик згорів будинок, загинуло двоє осіб

Харків. 15 лютого. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з приватних будинків у селі Ржавчик Первомайського району сталася 14 лютого близько 01.45.

На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений будинок на площі близько 100 кв.м. Під час гасіння загоряння пожежні виявили тіла 65-річного господаря оселі та його 60-річного знайомого.

Загоряння було ліквідоване о 05.20. Причина пожежі встановлюється.