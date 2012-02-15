В Києві чомусь заговорили про зрив 2-мільярдного контракту з Іраком

14:15, 15 лютого 2012
Харьків
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Держфінінспекція знайшла порушення

Харків. 15 лютого. УНІАН. Державна фінансова інспекція назвала причину зриву контракту з Іраком на поставку українських БТРів на 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Держфінінспекції Петро АНДРЕЄВ на брифінгу в середу заявив, що причиною цього стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова».

БТР-4 в цеху ХКБМ 40111 Фото Андрій КРАВЧЕНКО

«Через діяльність цих керівників Україна втратила контракт по Іраку на 2 мільярди… Гроші, які були виділені на доробку БТРів з урахуванням вимог НАТО, були направлені на депозит у комерційний банк», - сказав П.АНДРЕЄВ.

За його словами, гроші були розміщені в банку, де засновником був сам директор конструкторського бюро, а керівником фінансової установи був його син. Крім того, Держфінінспекція встановила, що гроші розміщувалися під невигідний відсоток, а роботи, які мали бути профінансовані, не виконувалися.

БТР-4 фото Андрій КРАВЧЕНКО IDEX-2011

Крім того, кажучи про порушення на підприємствах, підвідомчих Міноборони, П.АНДРЕЄВ навів приклад державного підприємства «Авіаційна компанія України». До його статутного фонду було виділено 23 літаки Іл-76 і 18 гелікоптерів. Держфінінспекція встановила, що ця техніка була розукомплектована, двигуни і шасі були продані комерційним структурам, а решту було здано на металобрухт. Подальшу долю цієї техніки не вдалося з’ясувати, оскільки всі бухгалтерські документи були знищені пожежею.

П.АНДРЕЄВ відзначив, що таких наслідків можна було б уникнути, якби ревізори вчасно зуміли зайти на підприємство для проведення ревізії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року Україна і Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (м. Харків).

Вартість всього великого контракту, яким передбачені, зокрема, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова, і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 року.

БТР-4 призначено для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії за різних умов, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені задачі як вдень, так і вночі, у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55 °С.

На знімках: БТР-4 виробництва Харківського КБ ім. Морозова та заводцу ім. Малишева (Харків).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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