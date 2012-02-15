В КБ ім. Морозова назвали вигадкою інформацію про зрив контракту з Іраком

15:21, 15 лютого 2012
Харьків
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Веретенников: треба думати, що говорити

Харків. 15 лютого. УНІАН. Виконуючий обов’язки генерального конструктора – начальника Харківського конструкторського бюро ім. Морозова (ХКБМ) Олександр ВЕРЕТЕННИКОВ назвав вигадкою інформацію про зрив контракту на поставку українських бронетранспортерів БТР-4 до Іраку.

«Це повідомлення є вигадкою», - сказав він кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву голови Держфінінспекції Петра АНДРЕЄВА про те, що причиною зриву контракту стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова».

БТР_4 для Іраку ВК 20 квітня 2011 Фото Андрій КРАВЧЕНКО

«Людина має віддавати собі звіт про те, що вона говорить», - сказав О.ВЕРЕТЕННИКОВ і додав: «Особисто я не збираюся вступати в цю полеміку».

Керівник ХКБМ повідомив, що на його підприємстві «триває виконання контракту» і колектив працює «над виготовленням другої партії бронетранспортерів БТР-4».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року керівництвоДП «Завод ім. Малишева» (Харків), яке є співвиконавцем контракту, повідомило, що в рамках виконання військового замовлення з Іраком підприємство налагодило серійний випуск колісних БТР-4, виготувало і підготувало для відправки в цю країну чергову партію бронетранспортерів БТР-4. За словами генерального директора заводу ім. Малишева Миколи БЄЛОВА, загальна кількість машин «другої за рахунком партії становить 32 одиниці». «18 бронетранспортерів, з яких 14 лінійні і 4 командирські, готує завод Малишева. Ще 14 БТРів виготувало КБ ім. Морозова – це командно-штабні, ремонтні, санітарні та інші спецмашини», - сказав М.БЄЛОВ.

БТР-4 фото Андрій КРАВЧЕНКО IDEX-2011

Наприкінці 2009 року Україна і Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (м. Харків).

Вартість всього великого контракту, яким передбачені, зокрема, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова, і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 року.

БТР-4 призначено для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії за різних умов, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені задачі як вдень, так і вночі, у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55 °С.

На знімках: (вгорі) перша партія БТР-4 перед відправкою в Ірак;БТР-4 виробництва Харківського КБ ім. Морозова та заводу ім. Малишева (Харків).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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