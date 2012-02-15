В КБ ім. Морозова назвали вигадкою інформацію про зрив контракту з Іраком

Харків. 15 лютого. УНІАН. Виконуючий обов’язки генерального конструктора – начальника Харківського конструкторського бюро ім. Морозова (ХКБМ) Олександр ВЕРЕТЕННИКОВ назвав вигадкою інформацію про зрив контракту на поставку українських бронетранспортерів БТР-4 до Іраку.

«Це повідомлення є вигадкою», - сказав він кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву голови Держфінінспекції Петра АНДРЕЄВА про те, що причиною зриву контракту стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова».

«Людина має віддавати собі звіт про те, що вона говорить», - сказав О.ВЕРЕТЕННИКОВ і додав: «Особисто я не збираюся вступати в цю полеміку».

Керівник ХКБМ повідомив, що на його підприємстві «триває виконання контракту» і колектив працює «над виготовленням другої партії бронетранспортерів БТР-4».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року керівництвоДП «Завод ім. Малишева» (Харків), яке є співвиконавцем контракту, повідомило, що в рамках виконання військового замовлення з Іраком підприємство налагодило серійний випуск колісних БТР-4, виготувало і підготувало для відправки в цю країну чергову партію бронетранспортерів БТР-4. За словами генерального директора заводу ім. Малишева Миколи БЄЛОВА, загальна кількість машин «другої за рахунком партії становить 32 одиниці». «18 бронетранспортерів, з яких 14 лінійні і 4 командирські, готує завод Малишева. Ще 14 БТРів виготувало КБ ім. Морозова – це командно-штабні, ремонтні, санітарні та інші спецмашини», - сказав М.БЄЛОВ.

Наприкінці 2009 року Україна і Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (м. Харків).

Вартість всього великого контракту, яким передбачені, зокрема, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова, і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 року.

БТР-4 призначено для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії за різних умов, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені задачі як вдень, так і вночі, у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55 °С.

На знімках: (вгорі) перша партія БТР-4 перед відправкою в Ірак;БТР-4 виробництва Харківського КБ ім. Морозова та заводу ім. Малишева (Харків).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА