Тимошенко дала згоду, щоб з висновками німецьких лікарів ознайомалися вся комісія

Харків. 15 лютого. УНІАН. Екс-прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО, яку відучора обстежує медкомісія за участю іноземних лікарів, дала згоду на те, щоб з висновками німецьких фахівців ознайомилися всі учасники комісії.

Про це повідомила керівник медкомісії, перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО під час брифінгу, який увечері відбувся біля Качанівської колонії.

За її словами, пізній початок медобстеження сьогодні пов`язаний з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО ухвалювала рішення, чи дозволяти іншим учасникам комісії ознайомитися з висновками німецьких лікарів, які залишили його в конверті (цо цього конверт був переданий лікареві Качанівської колонії, який і вручив його Ю.ТИМОШЕНКО).

Голова комісії повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО дала на це свою письмову згоду, а відтак близько 17-ї години канадські та українські фахівці продовжили обстеження засудженої.

При цьому Р.МОІСЕЄНКО зазначила, що попередні висновки німецьких лікарів з клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» (ФРН) «мало чим відрізняються від попередніх висновків українських фахівців».

Відповідаючи на за питання журналістів про те, чи будуть оприлюднені результати роботи міжнародної медичної комісії, Р.МОЇСЕЄНКО сказала, що засудженій Ю.ТИМОШЕНКО будуть передані висновки фахвців, а «далі вона вирішуватиме самостійно, що з ними робити».

Начальник медичного управління Державної пенітенціарної служби України Євген ПОЛЯКОВ повідомив на брифінгу, що на час обстеження ані адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, ані її дочка Євгенія до засудженої допущені не будуть.

За його словами, все це необхідне задля забезпечення безпеки членам медичної комісії.