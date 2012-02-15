Німці виявили у Тимошенко грижу?
21:36, 15 лютого 2012Харьків
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Кажуть, це один із висновків лікарів
Харків. 15 лютого. УНІАН. Обстеження Юлії Тимошенко іноземними фахівцями виявило в неї грижу хребта.
Про це повідомляють джерела Української правди.
За їх словами, це - один з висновків німецьких лікарів, які обстежували Тимошенко.
Джерело додає, що такий діагноз лікарів вимагає проведення лікування Тимошенко за межами колонії, зокрема - оперативного втручання.
Інших подробиць джерело не наводить.
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