Металіст – Зальцбург 4:0

Гра у відповідь – 23 лютого

Харків. 16 лютого. УНІАН. Харківський Металіст у 1/16 фіналу Ліги Європи виграв на виїзді в австрійського Зальцбурга. Рахунок матчу, який щойно завершився в Зальцбургу, 4:0 на користь харків’ян. Голи забили Тайсон (20 сек.), Крістальдо (37, 40), Девіч (90+). Металіст: 29. Горяїнов, 15. Фініньо, 30. Папа Гуйє, 6. Торсільєрі, 3. Вільягра, 8. Едмар, 10. Клейтон (к) (19. Торрес, 87), 77. Тайсон (33. Девіч, 75), 23. Бланко, 11. Соса, 21. Крістальдо (25. Марлос, 66). Запасні: 81. Дішленкович,17. Пшеничних, 22. Обрадович, 7. Валяєв.

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