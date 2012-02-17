На Харківщині планується ряд інвестиційних проектів у сфері тваринництва

Харків. 17 лютого. УНІАН. Цього року в Харківській області планується реалізувати ряд інвестиційних проектів у сфері тваринництва.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав у ході зустрічі сільськогосподарського активу з керівництвом області губернатор Михайло ДОБКІН.

«Я звернувся до прем`єр-міністра та членів уряду, щоб ті протокольні доручення, які були оформлені 15 лютого за підсумками засідання Кабінету міністрів і стосувалися безпосередньо Харківської області, були доопрацьовані і на наступному засіданні ухвалені вже з урахуванням інтересів нашого регіону.

Це дозволить нам реалізувати ряд серйозних інвестиційних проектів у цьому році в сфері тваринництва. Зокрема, ми вже дуже наблизилися до створення в області генетичного центру спільно з ізраїльськими і канадськими компаніями», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, Україна сьогодні за багатьма напрямками істотно відстає від провідних світових держав, які навчилися не кількістю поголів`я великої рогатої худоби, а якістю досягати високих результатів.

«На великотоварних виробництвах надої наближаються до 8 тисяч кілограмів на рік. А середній показник по області становить 4747 кг. Такий середній показник виходить за рахунок того, що переважна більшість підприємств, де по-старому ставляться до виробництва молока, в тому числі і приватні господарства, не здатні сьогодні витримувати сучасні технології і виробляти молока стільки, скільки виробляють на великотоварних підприємствах. Наші фахівці, які побували в Ізраїлі, на власні очі бачили, що показник 12-14 тисяч кілограмів молока на рік - це звичайний результат середнього господарства», - наголосив М.ДОБКІН.