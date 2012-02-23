Ярославський про Євро-2012, Президента України, Харків та його мера

Харків. 23 лютого. УНІАН. Президент групи DCH і ФК «Металіст, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ дав інтерв`ю інформагентству РБК-Україна, у якому, зокрема, прокометував резонансний фільм під промовистою назвою «Король Харкова», створений польськими журналістами.

«Ідея це не моя, а польського телебачення. Для мене це було, з одного боку, новим досвідом, а з іншого боку, я подумав, а чому б ні? Люди приїжджають і кажуть: ми не знаємо, що таке Харків! Адже не всі знають, що є Україна, і майже ніхто не знав до останнього часу, що є Харків.

Промоушен об`єктів Євро-2012 і міста необхідно було робити з першого дня, як тільки Харків став приймаючим містом. А зараз ситуацію доводиться якось вирівнювати. Так що, думаю, фільм, про який Ви говорите, почасти, є рятівною соломинкою. Хоч зараз у Європі зможуть побачити, що ж являє собою Харків. У фільмі показуються всі основні об`єкти, які задіяні в Євро-2012, і в Польщі його подивилося більше двох мільйонів людей», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

На запитання, як бізнесмен ставиться до самої назви фільму і чи почувається «некоронованим королем», він відповів:

«Єдиний король Харкова у нас – «Металіст», а ми всі його придворні».

В інтерв’ю О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ розповів про стан підготовки Харкова до Євро-2012, готовність об’єктів, окупність тих чи інших проектів. Говорячи про те, що «у багатьох складається стійке враження про конфлікт між вами і владою Харкова», журналісти РБК попросили бізнесмена пояснити «у чому його суть».

«Немає ніякого конфлікту. Пам`ятаєте, в «12 стільцях» Ільфа і Петрова - замітка в газеті, де сказано, що Бендер, потрапивши під коня, відбувся легким переляком, а Бендер гнівно каже, що це кінь відбулася легким переляком? Ось так і в мене», - сказав, усміхаючись, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

На запитання, чи має він намір взяти участь увиборах до Верховної Ради, буде обиратися сам чи когось підтримає, чи влаштовує його те, що відбувається сьогодні в країні, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відповів:

«Сам я обиратися не буду. У нас є Президент, обраний народом. Я теж за нього голосував. І, оскільки я живу і працюю тут, підтримую курс Президента. Якби не подобалося - завжди можна виїхати. Мене все влаштовує. В дрібні деталі не вдаюся, оскільки ніде не буває ідеально й абсолютно правильно. Маса мінусів є і в Швейцарії, і в Штатах, і в Англії. Головне - зібрати всі плюси і мінуси, подивитися - чого більше. Для мене тут плюсів більше».

А нинішній мер Харкова, все ж, для Вас плюс чи мінус?

- Не мінус, не плюс, а щось ближче до нуля ...

І Ви маєте намір просто спостерігати за тим, як цей нуль впливає на життя вашого міста, чи все ж таки маєте намір якось впливати, у тому числі - через політичні процеси?

- Політикою займатися я не буду. Я просто вважаю: людина, яка на виборах набрала 0% голосів, не може бути мером.

Результати моєї роботи ви бачите. Нехай мер покаже, що він зробив. Я бачу: у нього є готель «Національ», який нагадує «Тракир на проспекті Леніна». Він займається Сумським ринком - а там вже дерева небо підпирають. Тобто, я не бачу ні одного об`єкта, який би зробила ця людина своїми руками і за свої особисті гроші. Дороги в місті побудовані за бюджетні кошти - тобто за наші з вами гроші.

Нехай люди подивляться на все це і визначать міру компетентності мера. Людина не може присвоїти собі ні пост мера, ні титул «батька міста». Це вирішують городяни, яким не так уже важливо, хто там у Баден-Бадені відпочиває, а хто - в Ніцці. Людям важливіше прийти в гарний готель попити чаю, сходити на стадіон, з комфортом вилетіти з нового аеропорту. Життя ж у цьому.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА