У Харкові підписано 4-сторонню угоду про підготовку держслужбовців

Харків. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні у Будинку Рад відбулося підписання угоди про співпрацю між Харківською облдержадміністрацією, Харківською облрадою, Національним агентством України з питань державної служби та Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Угода укладена з метою створення належних умов для впровадження на регіональному рівні реформ у галузі державного управління та місцевого самоврядування, підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області.

Коментуючи підписання Угоди, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зазначив, що питанню підготовки кадрів для роботи в державних органах влади приділяється велике значення.

«Приїзд керівника Національного агентства України з питань державної служби В`ячеслава ТОЛКОВАНОВА - свідчення того, яке серйозне значення Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкладає у підготовку кадрів для державної служби. На сьогоднішній день це величезна проблема по всій Україні. Це не проблема сьогоднішнього дня, але сьогодні на рівні глави держави ставиться завдання про систему підготовки кадрів для роботи в державних органах влади», - сказав М.ДОБКІН.

У свою чергу, В`ячеслав ТОЛКОВАНОВ зазначив, що Харківська область стала першою, де була підписана чотиристороння угода з метою відновлення системи підготовки держслужбовців.

«Завдання, яке ставить Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, не тільки реформування законодавства. Ми повинні відновити систему підготовки державних службовців. Те, що ми робимо зараз в Харківській області, це «пілотний» проект, який буде мультиплікований в інші регіони. Це комплексна підготовка державних службовців і повернення до наставництва і наступності», - сказав ТОЛКОВАНОВ.