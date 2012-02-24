У Харкові вночі в одному зі спорт-барів шукали вибухівку
11:27, 24 лютого 2012Харьків
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Повідомлення фалшиве
Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові вночі в одному зі спорт-барів шукали вибухівку.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про замінування спорт-бару «Арізона», що на вулиці Вернадського, надійшло до правоохоронців він невідомого чоловіка близько 0:20.
Невідомий телефонував із таксофона. Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули приміщення спорт-бару, однак вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявили. Евакуація людей не проводилася, рух громадського транспорту вулицею Вернадського не перекривався.
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