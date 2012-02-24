Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові вночі в одному зі спорт-барів шукали вибухівку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про замінування спорт-бару «Арізона», що на вулиці Вернадського, надійшло до правоохоронців він невідомого чоловіка близько 0:20.

Невідомий телефонував із таксофона. Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули приміщення спорт-бару, однак вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявили. Евакуація людей не проводилася, рух громадського транспорту вулицею Вернадського не перекривався.