УЄФА вважає, що завищені ціни на готелі псують імідж України

Харків. 28 лютого. УНІАН. Операційний директор УЄФА Events S.A. Мартін КАЛЛЕН вважає, що в Україні за сто днів до початку Євро-2012 потрібно вирішити питання щодо зниження цін на проживання в низці готелів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАЛЛЕН заявив 27 лютого під час телемосту «Варшава-Київ. Сто днів до Євро-2012».

«Нині стоїть питання щодо розміщення гостей. Дуже високі ціни. Але це тільки стосується низки готелів, які мають такі проблеми», - сказав він. В цілому, за словами М.КАЛЛЕНА, в Україні достатньо місць, аби розмістити вболівальників за нормальними, прийнятними цінами.

У той же час, на його переконання, завищені ціни псують імідж України. «Це якось псує імідж тієї країни, яка проводить турнір», - сказав він.

Операційний директор УЄФА звернувся до з проханням до власників готелів знизити ціни на проживання. «Я хочу особисто попросити цих людей, щоб вони раціонально підійшли до цієї проблеми, бо гостей взагалі не буде, якщо ціни залишаться на такому високому рівні», - сказав він.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ зауважив, що жодне місто України ще ніколи не приймало такої кількості людей, як очікується на Євро-2012. При цьому він наголосив, що неодноразово організатори Євро-2012 звертали увагу власників готелів на те, що через завищені ціни вони можуть залишитися напівпорожніми.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА