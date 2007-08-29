Ющенко «відмоніторить» роботу Добкіна – експерт

Харків. 29 серпня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що візит Президента Віктора Ющенка до Харкова буде мати моніторинговий характер.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН, коментуючи можливі результати візиту В. Ющенка до Харкова.

На думку експерта, головним висновком візиту можуть стати кадрові рішення, при чому, за його словами, не тільки ті, що стосуються компетенції Президента.

«Харків стає чи не центром політичного протистояння в Україні, барометром політичних настроїв у суспільстві. Саме тому контроль за діяльністю органів влади в цьому регіоні будуть намагатися отримати як команда прем’єра, так і команда Президента”, – вважає О.Голобуцький. При цьому він зазначає, що В.Ющенко очевидно буде прагнути зняти протистояння політичної еліти з міською владою, зокрема з мером Михайлом Добкіним.

Експерт переконаний, що під час візиту з боку Президента лунатиме жорстка критика на адресу міської влади. Він припускає, що після повернення до Києва Глава держави може запропонувати розглянути ситуацію в Харкові на засіданні РНБО.